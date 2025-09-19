Fiscal de Venezuela pide a ONU investigar ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió el viernes que la ONU investigue lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad" cometidos por Estados Unidos en el Caribe, al disparar misiles contra lanchas que según Washington transportaban drogas.

Washington desplegó una flota de ocho buques y un submarino a propulsión nuclear en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.

"El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU", declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho.

Por su parte, el canciller Yván Gil dijo que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

"Los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo", publicó el ministro en sus redes sociales.

Afirmó que "es fundamental que se respete la soberanía política y territorial de Venezuela y de toda la región caribeña".

El embajador de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, expuso la posición de Venezuela "ante la amenaza militar de EEUU", explicó el ministro Gil.

Estados Unidos acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente encabezar carteles de droga y ofreció una recompensa de US$50 millones por su captura.

Venezuela comenzó a realizar el miércoles ejercicios militares en la isla la Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques estadounidenses en la zona, una acción que considera una "amenaza".

