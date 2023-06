Fiscal general de eeuu realiza inesperada visita a las oficinas de corte la haya

LA HAYA, 19 jun (Reuters) - El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, realizó el lunes una sorpresiva visita a la Corte Penal Internacional (CPI) y se reunió con el procurador jefe, en una señal del giro en la postura hacia el tribunal permanente de crímenes de guerra.

Estados Unidos no es miembro del tribunal internacional, al igual que grandes potencias como China y Rusia, y ha impuesto sanciones contra altos funcionarios de la CPI durante la administración del expresidente Donald Trump.

Pero durante la presidencia de Joe Biden esas sanciones fueron levantadas y Washington apoyó el trabajo de la CPI en la investigación de crímenes de guerra en Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022.

La CPI informó en Twitter que Garland se había reunido con el fiscal jefe Karim Khan, pero no proporcionó detalles sobre la entrevista. La visita no había sido anunciada con antelación y no se facilitó información a los medios de comunicación.

La reunión de Garland con altos funcionarios del tribunal es una prueba de la mejora de las relaciones entre Washington y la corte, que en marzo emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, tras acusarlo del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania.

Biden ha dicho que la orden de la CPI estaba justificada, mientras que Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades y el Kremlin tachó de "nula e inválida" la decisión del tribunal de emitir una orden de detención contra Putin.

No todo el mundo en la actual administración estadounidense ha abrazado el acercamiento a la CPI.

El mes pasado, legisladores afirmaron que los departamentos de Estado y de Justicia estaban cooperando con el tribunal, pero acusaron al Pentágono de socavar indagaciones para llevar a la justicia a funcionarios rusos al bloquear el intercambio de información de inteligencia militar estadounidense. (Reporte de Stephanie van den Berg y Anthony Deutsch)

Reuters