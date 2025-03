Fiscal general de Iowa acusa a jefe policial de desalentar el cumplimiento de ley de inmigración

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — La fiscal general republicana de Iowa presentó una demanda contra el jefe policial de un condado en relación con una publicación en Facebook en la que afirma que su departamento no siempre necesita detener a personas a petición de las autoridades federales de inmigración.

La demanda interpuesta el miércoles por la noche pone en peligro la financiación estatal para el condado de Winneshiek, en el noreste de Iowa y hogar de unos 20.000 residentes, y se produce en medio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La investigación de la fiscal general del estado mostró que el departamento de policía del condado ha respondido adecuadamente a cada una de las casi dos docenas de solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde 2018 para retener a alguien sospechoso de violaciones de inmigración. Sin embargo, la demanda alega que el jefe policial violó la ley de Iowa porque su publicación en Facebook desalentó la cooperación con los agentes federales de inmigración.

La publicación del jefe del Departamento de Policía del condado de Winneshiek, Dan Marx, fue eliminada el jueves por la tarde, horas después de que se presentó la demanda. La fiscal general Brenna Bird dijo en un comunicado el jueves que Marx se negó a cumplir con el plazo dado para remediar el problema.

Marx, un republicano, dijo a los constituyentes el 4 de febrero que comparte parte de su "desconfianza y muchas de sus preocupaciones sobre la legitimidad de cómo estos agentes federales llevan a cabo sus actividades" y que las solicitudes para retener a individuos sin una orden judicial son "violaciones" de los derechos constitucionales.

La demanda de la fiscal general señala que algunos de los comentarios que Marx hizo en su publicación eran conscientemente incorrectos. Esas afirmaciones "impidieron y desalentaron la cooperación con las autoridades federales de inmigración", lo cual es ilegal en Iowa.

Los legisladores republicanos de Iowa y la gobernadora Kim Reynolds avanzaron una ley en 2018 para asegurar que las ciudades y condados cumplan completamente con la ley federal de inmigración, prohibiendo las "ciudades santuario" que generalmente limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. Hay un renovado impulso en los estados de todo el país para apoyar los esfuerzos de inmigración de Trump, incluidas propuestas legislativas para aumentar las multas u otras sanciones para los funcionarios locales que violen tales leyes.

Marx y el fiscal del condado Andrew Van Der Maaten no respondieron de inmediato a los correos electrónicos que buscaban comentarios el jueves sobre el documento judicial.

Una nueva publicación en Facebook el jueves del Departamento de Policía del condado señalaba que eliminaron la publicación de febrero "para demostrar buena fe", pero que "no están de acuerdo con la conclusión de la fiscal general" de que la publicación original violó la ley.

Aun así, el departamento de policía reiteró su "compromiso de permanecer en cumplimiento con las leyes de inmigración estatales y federales mientras se mantiene fiel a las protecciones constitucionales otorgadas a los ciudadanos del condado de Winneshiek".

Esa nueva declaración no satisfizo los requisitos de la fiscal general para que Marx remedie su violación de la ley de Iowa, dijo la portavoz Alyssa Broulliet a The Associated Press. Marx había sido informado el miércoles por la mañana de que el plazo expiraba a las 5 de la tarde, de acuerdo con la fiscalía.

El gobierno de Trump también ha comenzado a tomar acciones jurídicas contra gobiernos que han adoptado políticas que inhiben los arrestos y deportaciones del ICE. El Departamento de Justicia ha demandado a la ciudad de Chicago y al condado de Cook, así como al estado que los alberga, Illinois, bajo el argumento de que están violando la ley federal al no cooperar con las autoridades de inmigración.

La publicación de febrero de Marx repitió las críticas a las llamadas solicitudes de "detención" del ICE que piden a los departamentos de policía locales o estatales que retengan a individuos hasta que puedan ser puestos bajo custodia por las autoridades federales. Marx dijo que esas solicitudes a menudo chocan con la 4ta Enmienda de la Constitución, que prohíbe registros y detenciones irrazonables de individuos sin una orden basada en causa probable.

Si las "acciones o documentos de los agentes federales no están dentro de los parámetros constitucionales", escribió, "entonces haremos todo lo posible para bloquear, interferir e interrumpir sus acciones para que no avancen".

