Fiscal general de Venezuela espera que ley de amnistía lleve a un país pacificado, insiste en que presos cometieron delitos

CARACAS, 11 feb (Reuters) - El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, declaró el miércoles que espera que una ley de amnistía que se está considerando en la Asamblea Nacional garantice un país 100% pacificado donde los delitos incluidos en el proyecto de ley no se repitan, ya que insistió en que quienes se encuentran en prisión no son presos políticos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder el mes pasado tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración del presidente Donald Trump sobre las ventas de petróleo y ha liberado a cientos de personas que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos, como parte de una normalización de las relaciones entre ambos países, que también ha incluido una visita en curso del secretario de Energía de Estados Unidos. (Reporte de Julia Symmes Cobb y Vivian Sequera)