Parlamento de Venezuela designa a renunciante fiscal general como defensor del pueblo encargado

CARACAS, 25 feb (Reuters) - El parlamento de Venezuela aprobó el miércoles designar como Defensor del Pueblo encargado a Tarek Saab, cuya renuncia a la Fiscalía General fue anunciada minutos antes en la Asamblea Nacional, mientras grupos de derechos humanos siguen reclamando una renovación de los poderes judiciales

Al frente de la Fiscalía quedará también de forma temporal el abogado Larry Devoe, actualmente asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y un cercano colaborador de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, según una propuesta de Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la mandataria interina

También fue leída el miércoles ante los diputados la carta de renuncia de Alfredo Ruiz como jefe de la Defensoría del Pueblo

Según las normas venezolanas, ahora la Asamblea Nacional deberá designar un comité de evaluación de postulaciones para la designación del fiscal general y del Defensor del Pueblo y en un plazo de 30 días elegir entre los distintos candidatos

Saab, un abogado de 63 años y que ocupaba la jefatura del Ministerio Público desde 2017, es una figura controversial que insistía en que en Venezuela no existen presos políticos. Ha dicho, en una reciente entrevista con Reuters, que hay personas que están o han estado detenidas por estar "utilizando la política al margen de lo que implica la Constitución y la Ley. Por eso fueron procesados. Es decir, yo los llamo presos"

Saab dijo a Reuters este mes que espera que una ley de amnistía aprobada la semana pasada por los diputados garantice un país "100 por ciento pacificado". Su extenso mandato ha sido descrito por algunos activistas de derechos humanos como uno de los más oscuros en la historia judicial del país miembro sudamericano

Fue la Fiscalía dirigida por Saab la que dio la respuesta oficial a varios escándalos de corrupción, incluyendo de altas figuras del Gobierno, así como anunció capturas y órdenes de búsqueda de reconocidas figuras de la oposición y manifestantes que, según organizaciones de derechos humanos, fueron detenidos injustamente

En su carta de renuncia, leída en voz alta por Rodríguez a los legisladores, Saab afirmó que cumplió “con hidalguía y honor este cargo en medio de las circunstancias históricas de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria"

Saab no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios. (Redacción Reuters)