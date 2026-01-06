Fiscal General de Venezuela solicita que juez EEUU reconozca la inmunidad de Maduro

CARACAS, 6 ene (Reuters) - El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, solicitó el martes al juez estadounidense que supervisa el caso de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro que reconozca su falta de jurisdicción y la inmunidad del depuesto presidente como jefe de Estado. Maduro fue detenido el sábado en un operativo militar de tropas estadounidenses y el lunes compareció ante una corte en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos que se le imputan, igual que la primera dama Cilia Flores.

"Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal (...) para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana", dijo el fiscal en una declaración en la sede del Ministerio Público.

El funcionario dijo que la captura "es totalmente nula, violatoria del derecho internacional".

Saab añadió que tres fiscales investigarán las muertes ocurridas durante la operación militar estadounidense que depuso a Maduro el fin de semana. Sin embargo, no precisó el número de personas muertas.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el equipo de seguridad de Maduro, soldados y ciudadanos fueron asesinados "a sangre fría". (Reporte de Reuters Editado por Javier Leira)