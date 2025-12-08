LA NACION

Fiscal general Honduras dice ha girado orden de captura internacional contra expresidente Hernández

TEGUCIGALPA, 8 dic (Reuters) - El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, dijo el lunes que ha girado una orden de aprehensión y captura internacional contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quien, dijo, está acusado de lavado de dinero y fraude.

Hernández fue liberado la semana pasada de una prisión estadounidense donde cumplía una condena de 45 años por cargos de narcotráfico y posesión de armas tras ser indultado por el presidente Donald Trump.

"Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", dijo Zelaya en su cuenta de X.

(Reporte de Laura García; escrito por Adriana Barrera)

