Fiscal general Honduras dice ha girado orden de captura internacional contra expresidente Hernández
- 1 minuto de lectura'
TEGUCIGALPA, 8 dic (Reuters) - El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, dijo el lunes que ha girado una orden de aprehensión y captura internacional contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quien, dijo, está acusado de lavado de dinero y fraude.
Hernández fue liberado la semana pasada de una prisión estadounidense donde cumplía una condena de 45 años por cargos de narcotráfico y posesión de armas tras ser indultado por el presidente Donald Trump.
"Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", dijo Zelaya en su cuenta de X.
(Reporte de Laura García; escrito por Adriana Barrera)
