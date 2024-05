Fiscal: Policía disparó arma en edificio de Universidad de Columbia que estaba siendo desalojado

Los ángeles (ap) — un agente de policía que participó en el desalojo de manifestantes de un edificio administrativo de la universidad de columbia esta semana disparó su arma dentro del recinto, confirmó el jueves un portavoz de la oficina del fiscal de distrito alvin bragg.

Nadie resultó herido, según el portavoz Doug Cohen, quien añadió que había otros agentes pero ningún estudiante en las inmediaciones. Señaló que la oficina de Bragg está revisando los hechos.

No dio más detalles sobre el incidente, el cual fue reportado en primera instancia por el medio de comunicación The City.

El Departamento de Policía de Nueva York no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para hacer comentarios.

El incidente se produjo cuando los agentes de policía irrumpieron en Hamilton Hall el martes por la noche, donde los manifestantes propalestinos llevaban atrincherados más de 20 horas. Un video mostró a agentes con cinchos y escudos antidisturbios entrando por la ventana de un segundo piso. La policía había dicho que los manifestantes no habían opuesto resistencia.