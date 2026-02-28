Fiscal sancionada por EE. UU. y la UE se postula de nuevo a máxima corte de Guatemala

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, se postuló este viernes a la máxima corte del país, con lo que, según sus críticos, busca garantizarse inmunidad ante acusaciones de corrupción por las cuales recibió sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea

Es la segunda carta que se juega Porras para llegar a la Corte de Constitucionalidad, tras perder hace dos semanas la elección de los primeros dos magistrados, de un total de diez, en otra instancia

Esta vez la fiscal, quien intentó impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo hace dos años, presentó su aspiración a la Corte Suprema, que elegirá a otros dos magistrados del tribunal constitucional, cuyos fallos son inapelables

Un vocero de la Corte dijo en rueda de prensa que recibieron los expedientes de 39 candidatos para magistrados titular y suplente, entre los que se encuentra la fiscal. Según la prensa local, Porras envió su documentación por medio de una representante

Porras, de 72 años y quien también busca un tercer período en la fiscalía, es señalada de empujar al exilio a exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, debido a lo cual Washington y el bloque europeo la sancionaron bajo etiquetas como "corrupta" y "antidemocrática", que ella niega

Además, expertos de la ONU la vinculan con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que también rechaza

Guatemala está inmersa desde enero en un proceso para elegir a los miembros de las máximas instancias judiciales, incluida la Fiscalía, cuyo titular será designado por Arévalo a más tardar el 16 de mayo de una lista de seis aspirantes

El mandatario encabeza las denuncias de que el sistema de justicia guatemalteco está bajo la influencia de una élite política y económica corrupta

En la lista preliminar de 59 candidatos para fiscal figura Porras, debido a lo cual el presidente denunció un intento de manipular esa elección. A su juicio, el sistema de calificación de candidaturas da más valor a la experiencia que a la "integridad"

Arévalo podrá elegir además a dos magistrados del máximo tribunal, que se completará con los cuatro que designen la Corte Suprema y el Congreso de aquí al 14 de marzo. Previamente fueron elegidos los representantes de una universidad estatal y el gremio de abogados