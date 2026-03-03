Fiscal sancionada por EEUU fracasa en intento de llegar a máxima corte de Guatemala (oficial)

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fracasó este martes en su intento por integrar la máxima corte del país, con lo que, según sus críticos, buscaba garantizarse inmunidad ante acusaciones de corrupción por las cuales fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Porras, cuyo mandato como fiscal concluye en mayo, no logró ningún voto en la última elección en que participaba para ser magistrada de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema reeligió a Dina Ochoa y Claudia Paniagua como sus representantes ante ese tribunal.

Ochoa es considerada cercana a los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, señalados de corrupción, mientras que Paniagua, al igual que la fiscal general, está sancionada por Estados Unidos.