Fiscal señala a acusados por la muerte de XXXTentacion

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un fiscal de Florida dijo a un jurado el martes durante argumentos finales que tres hombres acusados del asesinato del rapero XXXTentacion eran “predadores” que esperaron fuera de una tienda de motocicletas para robar y matar al astro en ascenso antes de huir con 50.000 dólares.

La fiscal Pascale Achille reprodujo videos de teléfonos celulares que supuestamente tomaron los acusados horas después del asesinato que los mostraban sonriendo y bailando mientras dejaban ver puñados de billetes de 100 dólares. Michael Boatwright, Dedrick Williams y Trayvon Newsome están acusados de asesinato premeditado y enfrentan cadena perpetua obligatoria si son declarados culpables.

“Esto es lo que son. Este es su verdadero carácter. Asesinos que dentro de las 24 horas después de matar a tiros a la víctima y robarle 50.000 dólares, esto es lo que hacen”, dijo Achille al jurado mientras reproducía el video. “Miren lo felices que se ven. Miren lo emocionados que se ven”.

La fiscal también reprodujo un video de vigilancia de la tienda de motocicletas y donde dos de los acusados supuestamente escondieron una camioneta que, según Achille, vincula a los hombres con el asesinato. Y relató las declaraciones de un cuarto hombre, Robert Allen, quien se declaró culpable de asesinato el año pasado y testificó contra sus antiguos amigos.

George Reres, el abogado de Newsome, imploró al jurado que no condenara a su cliente basándose en el testimonio de Allen o la evidencia que implicaba a los otros dos acusados y dijo: “Él no estaba allí”. Dijo que no se debe creer a Allen, un delincuente condenado 12 veces, y que el ADN de Newsome no se encontró en ninguna evidencia.

Le dijo al jurado que no deberían creer que Newsome es culpable simplemente por el video que lo muestra enseñando el dinero con los demás, argumentando que es posible que ni siquiera supiera dónde lo obtuvieron.

“Hizo algunas cosas estúpidas, posó con algo de dinero”, dijo Reres. “La culpa por asociación no es algo que permita la ley”.

Los abogados de los otros dos acusados debían presentar sus argumentos finales el martes por la tarde. El juicio comenzó hace un mes.

XXXTentacion, cuyo nombre verdadero era Jahseh Onfroy, acababa de salir de Riva Motorsports en los suburbios de Fort Lauderdale el 18 de junio de 2018 con un amigo cuando su BMW fue bloqueado por una camioneta que se desvió al frente.

Videos de vigilancia mostraban que dos hombres armados enmascarados emergieron y confrontaron al cantante de 20 años en la ventanilla del conductor, y uno le disparó repetidamente. Luego tomaron una bolsa Louis Vuitton que contenía dinero en efectivo que XXXTentacion acababa de retirar del banco, volvieron a la camioneta y se alejaron a toda velocidad. El amigo no resultó herido.

Boatwright, de 28 años, está acusado de ser el tirador, mientras que Newsome, de 24, está acusado de ser el otro pistolero. Williams, de 26 años, está acusado de ser el conductor.

Los fiscales argumentan que los hombres, junto con Allen, partieron ese día para cometer robos y fueron a la tienda de motocicletas para comprarle una máscara a Williams. Allí vieron al rapero y decidieron convertirlo en su objetivo. Allen y Williams entraron a la tienda de motocicletas para confirmar que era él. Luego regresaron a la camioneta que habían alquilado y esperaron a que saliera XXXTentacion para emboscarlo, según los fiscales.

El rapero recibió certificaciones platino por las altas ventas de su música en la que hablaba de temas como prejuicio y depresión. Fue criticado por su mal comportamiento y tuvo múltiples arrestos, incluyendo cargos por golpear gravemente y abusar de su novia.

AP