Fiscal solicita la pena de muerte para el expresidente de RD Congo
Un fiscal militar solicitó el viernes la pena de muerte para el expresidente de la República...
- 1 minuto de lectura'
Un fiscal militar solicitó el viernes la pena de muerte para el expresidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, juzgado en ausencia por traición, constató un equipo de AFP presente en la sala.
El general Lucien René Likulia, en representación de la fiscalía, pidió a los jueces que condenen a muerte a Kabila por crímenes de guerra, traición y organización de una insurrección, según se escuchó en la sala.
Kabila es juzgado desde julio en ausencia por su presunto apoyo a los milicianos del grupo M23, respaldados por Ruanda.
El expresidente, que lleva dos años fuera de la República Democrática del Congo, también está acusado de conspirar para derrocar al presidente Félix Tshisekedi y de delitos como homicidio, tortura y violación relacionados con el M23.
Otras noticias de Ruanda
- 1
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 2
Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
- 3
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 4
Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"