Fiscal turco pide 2.000 años de cárcel para alcalde de Estambul Imamoglu en caso de corrupción

ESTAMBUL, 11 nov (Reuters) - Un fiscal turco pidió una pena de prisión de más de 2.000 años para el encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, por liderar presuntamente una vasta red de corrupción que costó al Estado miles de millones de liras, según una acusación a la que tuvo acceso Reuters.

Imamoglu, que es el principal rival político del presidente Tayyip Erdogan, negó con anterioridad todas las acusaciones en su contra y afirmó que tienen una motivación política.

El fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, anunció el martes en rueda de prensa el escrito de acusación, en el que nombra a 402 sospechosos, entre ellos Imamoglu, y les acusa de formar una organización criminal de soborno, fraude y manipulación de licitaciones.

Gurlek afirmó que la red causó 160.000 millones de liras (US$3.800 millones) en pérdidas al Estado turco durante un periodo de 10 años.

El escrito de acusación, de más de 4.000 páginas, incluye un organigrama que presenta a Imamoglu como fundador y jefe del grupo delictivo.

Asimismo, cita conclusiones de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), análisis de expertos y pruebas digitales y de video, y alega que varios empresarios fueron coaccionados para pagar sobornos a través de un fondo secreto que operaba en el municipio.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las acusaciones más allá del contenido de la acusación. El ayuntamiento de Estambul y los abogados de Imamoglu no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

El alcalde está en prisión desde marzo a la espera de juicio por cargos de corrupción y en julio fue condenado a otra pena de cárcel por insultar y amenazar al fiscal jefe de la ciudad, sentencia que está recurriendo.

