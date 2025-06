Fiscales brasileños acusan a hombre de ordenar asesinatos de activista y periodista británico

SAO PAULO (AP) — Fiscales brasileños presentaron cargos penales el jueves contra el hombre acusado de ordenar los asesinatos en 2022 del defensor de los pueblos indígenas Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips en el Amazonas.

Ruben Dario Villar, un comerciante de pescado colombiano, fue formalmente acusado por la policía brasileña en noviembre pasado de ser la persona que planeó el asesinato.

Phillips y Pereira desaparecieron exactamente hace tres años, el 5 de junio de 2022. Phillips fue asesinado a tiros mientras investigaba para un ambicioso libro sobre cómo proteger la selva tropical más grande del mundo, el cual fue terminado y recientemente publicado en Brasil por su familia y amigos.

“Cómo salvar el Amazonas” está programado para ser publicado en Estados Unidos el 10 de junio. El libro fue ensamblado por colegas periodistas que se sumergieron en las notas, esquemas y los pocos capítulos que Phillips ya había escrito.

“Bruno y Dom fueron asaltados y asesinados por una razón vil —despreciable, perversa— de manera cruel, sin ninguna posibilidad de defensa”, indicaron el jueves en un comunicado los fiscales.

Según la investigación policial, Villar financió una operación de pesca ilegal dentro de los Territorios Indígenas del Valle del Javari, donde viven miles de indígenas, incluida la mayor concentración mundial de grupos no contactados. Los asesinatos fueron motivados por los esfuerzos de Pereira para monitorear y hacer cumplir las leyes ambientales en la región, según la policía.

Ha estado en la cárcel desde 2022 y ha negado cualquier delito. The Associated Press no pudo contactar a sus representantes legales para obtener comentarios.

