Fiscales brasileños demandan a empresa cárnica MBRF por decenas de abortos espontáneos de empleadas

Por Ana Mano

SAO PAULO, 27 feb (Reuters) - Los fiscales laborales brasileños acusan a la empresa cárnica MBRF de no proteger a las empleadas embarazadas en una demanda en la que se citan decenas de abortos espontáneos supuestamente relacionados con factores de riesgo como el ruido excesivo en sus líneas de producción, de acuerdo a documentos judiciales.

Los investigadores que examinaron la planta de MBRF en Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso, descubrieron que 77 empleadas de la planta sufrieron abortos espontáneos entre 2019 y 2025 y que los embarazos de 67 trabajadoras se vieron en peligro debido a factores relacionados con la planta durante el mismo período, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters.

El departamento de trabajo de la fiscalía federal de Brasil presentó la demanda después de que dos audiencias no lograran obligar a MBRF a trasladar a las trabajadoras embarazadas a zonas más tranquilas de la planta de procesamiento de carne.

Un portavoz de MBRF respondió por correo electrónico a las preguntas de Reuters que no reconoce los datos citados por los fiscales en la demanda y añadió que aún no ha presentado su defensa ante el tribunal.

La planta de Lucas do Rio Verde fue noticia cuando una empleada venezolana embarazada de ocho meses de gemelos sufrió un aborto espontáneo mientras trabajaba en la instalación en abril de 2024. Posteriormente, demandó a MBRF y se le concedió una indemnización por daños y perjuicios en un caso que ahora se cita como precedente para los fiscales que acusan a la empresa de "negligencia sistemática" hacia las trabajadoras embarazadas.

MBRF se negó a comentar sobre esa demanda, que en parte está bajo secreto de sumario.

Los fiscales federales solicitan 20 millones de reales (US$3,89 millones) en concepto de daños y perjuicios en el último caso y la retirada inmediata de las trabajadoras embarazadas de las zonas peligrosas.

Además de las decenas de abortos espontáneos entre 2019 y 2025, citan 113 casos de partos prematuros y 71 episodios de baja médica "relacionados con o agravados por" el estrés acústico en las instalaciones de Lucas do Rio Verde.

Los fiscales citaron investigaciones médicas que sugieren que la hipertensión arterial, la preeclampsia, la diabetes gestacional y el retraso del crecimiento fetal pueden estar asociados con entornos excesivamente ruidosos.

MBRF afirmó que cumple estrictamente la legislación brasileña y reiteró su compromiso con la salud y la seguridad de sus empleados.

El límite máximo de ruido permitido por la normativa laboral brasileña es de 80 decibeles. Las trabajadoras embarazadas de la planta estuvieron expuestas a niveles de ruido de hasta 93 decibeles en algunas zonas, dicen los fiscales.

La planta emplea actualmente a 4.800 personas, entre ellas unas 74 mujeres embarazadas, según los fiscales, lo que MBRF confirmó.

La empresa dijo que proporciona y garantiza el uso de equipos de protección contra el ruido certificados por el Ministerio de Trabajo de Brasil, sin dar más detalles.

En investigaciones similares el año pasado, los fiscales laborales llegaron a un acuerdo con otra empresa cárnica y obtuvieron una orden judicial contra otra, obligándolas a retirar a las trabajadoras embarazadas de las zonas ruidosas de sus plantas.

MBRF dijo que cuenta con un programa de apoyo a las empleadas embarazadas que incluye asistencia médica y ajustes laborales según la etapa del embarazo, del que se han beneficiado más de 13.000 empleadas desde 2017.

(1 dólar = 5,15 reales) (Reporte de Ana Mano. Edición de Brad Haynes y Susan Fenton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)