Fiscales en La Haya piden cadena perpetua para líder de milicia por crímenes en Darfur

LA HAYA, Holanda (AP) — Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitaron el lunes cadena perpetua para un líder de la temida milicia Janjaweed, condenado por desempeñar un papel importante en una campaña de atrocidades cometidas en la región sudanesa de Darfur hace más de 20 años, incluyendo ordenar ejecuciones masivas y matar con hacha a dos prisioneros.

“Literalmente tienen ante ustedes a un asesino con hacha”, expresó el fiscal Julian Nicholls ante los jueces en La Haya mientras Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, observaba.

El mes pasado, Abd–Al-Rahman fue condenado por 27 cargos, incluidos asesinatos masivos y violaciones, por liderar las fuerzas de la milicia Janjaweed que llevaron a cabo una campaña de asesinatos y destrucción en 2003-2004. Fue la primera vez que el tribunal condenó a un sospechoso por crímenes en Darfur.

“Él cometió estos crímenes a sabiendas, voluntariamente y, según muestran las pruebas, con entusiasmo y vigor”.

Abd–Al-Rahman se declaró inocente de los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando su juicio comenzó en abril de 2022 y argumentó que no era la persona conocida como Ali Kushayb. Los jueces rechazaron esa defensa, diciendo que incluso se identificó por su nombre y apodo en un video cuando se entregó.

La defensa tomará la palabra más adelante en la semana y ha solicitado una sentencia de siete años, lo que permitiría que el hombre de 76 años sea liberado en los próximos 18 meses, considerando el tiempo cumplido.

Abd–Al-Rahman se entregó a las autoridades en la República Centroafricana, cerca de la frontera con Sudán, en 2020.

Los rebeldes de la comunidad étnica central y subsahariana de Darfur lanzaron una insurgencia en 2003, quejándose de la opresión por parte del gobierno dominado por árabes en la capital, Jartum.

El entonces presidente Omar al-Bashir respondió con una campaña de tierra arrasada de bombardeos aéreos y redadas por parte de los Janjaweed, quienes a menudo atacaban al amanecer, irrumpiendo en las aldeas a caballo o en camello.

Hasta 300.000 personas fueron asesinadas y 2,7 millones fueron desplazadas de sus hogares en Darfur a lo largo de los años. Al-Bashir ha sido acusado por la CPI de crímenes, incluyendo genocidio, pero no ha sido entregado para enfrentar la justicia en La Haya, a pesar de haber sido derrocado del poder y detenido.

La audiencia de sentencia se lleva a cabo mientras Sudán se ha sumido en más violencia. La semana pasada, el principal organismo de derechos humanos de la ONU celebró una sesión especial de un día para destacar cientos de asesinatos en un hospital en la región de Darfur en Sudán y otras atrocidades atribuidas a fuerzas paramilitares que luchan contra el ejército en el país del noreste de África.

El ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar rival, entraron en guerra en 2023, cuando las tensiones estallaron entre ellos. El ejército y las RSF antes eran aliados que se suponía debían supervisar una transición democrática después de un levantamiento en 2019.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los últimos enfrentamientos han causado al menos 40.000 muertes y han desplazado a 12 millones de personas.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.