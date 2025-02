Fiscales federales acusan a destacado abogado defensor de Miami en esquema de soborno de la DEA

NUEVA YORK (AP) — Fiscales federales acusaron a un destacado abogado defensor de Miami de orquestar una conspiración de soborno que involucra a dos exsupervisores de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que filtraron información confidencial sobre investigaciones de drogas.

Los fiscales han afirmado que el abogado David Macey colmó a los agentes con efectivo y regalos, incluidos boletos para el juego de béisbol de las Grandes Ligas entre los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, a cambio de información delicada sobre el momento de las acusaciones federales y otras pistas que, según las autoridades, ponían en riesgo los casos y a los investigadores.

Los cargos permanecieron precintados el jueves, comentó el abogado defensor David Patton a The Associated Press y añadió que se tiene previsto que Macey comparezca en un tribunal federal el viernes. Los cargos precisos contra Macey no se dieron a conocer de inmediato.

“David es un padre y esposo devoto y un abogado altamente respetado con un historial impecable como miembro del colegio de abogados durante casi 30 años. No sobornó a nadie”, escribió Patton en un correo electrónico. “Las acusaciones del gobierno son falsas, y estamos seguros de que la evidencia demostrará su inocencia en el juicio”.

El caso ha arrojado una luz desfavorable sobre el “bar de polvo blanco” de Miami, un círculo ferozmente competitivo de abogados defensores de altos honorarios que compiten por representar a narcotraficantes sospechosos, negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperadores del gobierno.

La fiscalía federal de Manhattan no respondió a las solicitudes de comentarios. Fiscales federales han calificado anteriormente a Macey como un “abogado corrupto” que “pagó sumas generosas por secretos de la DEA”.

La acusación se produce un año después de que los fiscales presentaron documentos judiciales diciendo que Macey y otro abogado conocido de Miami, Luis Guerra, financiaron el plan de sobornos. En un movimiento raro, un juez permitió a los fiscales revisar casi 1.000 correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas entre los abogados y Manny Recio, quien fue agente de la DEA durante muchos años y que, tras jubilarse, comenzó a trabajar para los abogados como investigador privado.

Las comunicaciones entre abogados son normalmente confidenciales y casi siempre están protegidas de las fuerzas del orden público, con excepciones limitadas. Los fiscales pueden eludir ese privilegio si pueden convencer a un juez de que los servicios de un abogado se estaban utilizando en la realización de un crimen, un principio conocido como la excepción de crimen-fraude.

“Estamos aquí planeando cómo vamos a hacer dinero, dinero, dinero”, dijo Guerra en una conversación interceptada.

Guerra no ha sido acusado y su abogado no ha comentado sobre el caso.

Los fiscales señalaron que las comunicaciones de los abogados eran “integrales al plan de sobornos” tras las condenas en 2023 de Recio y del exagente de la DEA John Costanzo Jr., veteranos de la ley que están cumpliendo sentencias en prisiones federales después de que un jurado los declaró culpables de soborno y fraude de servicios honestos. Ese juicio celebrado en Manhattan se produjo luego de una serie de casos de mala conducta que involucraron a otros agentes de la DEA acusados de corrupción y otros crímenes federales.

Macey, un exfiscal estatal, ha defendido a clientes en varios casos que han acaparado titulares en el sur de Florida, incluido el de un adolescente acusado de matar a más de una decena de gatos. En los últimos años, se convirtió en una figura importante en casos de narcóticos y lavado de dinero, una línea de trabajo lucrativa que implica algunos de los honorarios más altos en la defensa penal.

Gran parte del caso de corrupción de la DEA se basó en mensajes de texto y llamadas telefónicas intervenidas. Recio pidió repetidamente a Costanzo que consultara nombres en una base de datos confidencial para mantenerse al tanto de las investigaciones de interés para sus nuevos empleadores.

Los dos discutieron el momento de arrestos de alto perfil y la fecha exacta en 2019 en que los fiscales planeaban acusar al empresario Alex Saab, entonces un importante objetivo criminal en Venezuela y sospechoso de ser el mensajero del presidente del país, Nicolás Maduro.

Recio y Costanzo también discutieron planes confidenciales de la DEA para arrestar a un narcotraficante de alto nivel en la República Dominicana a quien Macey estaba tratando de reclutar como cliente. César Peralta eludió la captura durante más de cuatro meses a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 funcionarios policiales.

A cambio de las filtraciones, dijeron los fiscales, Recio canalizó secretamente 73.000 dólares en compras a Costanzo, incluidos boletos de avión y un pago inicial para su condominio en Coral Gables, Florida. En 2019, Macey presuntamente gastó casi 2.000 dólares en boletos para un juego de béisbol entre los Yanquis y los Medias Rojas y una cena en la zona de West Village en Manhattan para Costanzo, él mismo y otra persona que en este entonces fungía como funcionario de alto rango de la DEA en México.

Los fiscales dijeron que Recio había estado motivado por la avaricia, señalando sus hábitos de gasto y la compra de un Porsche Macan 2021. Los agentes de la DEA utilizaron facturas falsas y una empresa que listaba su dirección como una tienda UPS para disfrazar los pagos de sobornos mientras eliminaban cientos de mensajes y llamadas a un teléfono desechable, dijeron los fiscales.

La conspiración dependía de intermediarios, incluido el ahora fallecido padre de Costanzo, quien era un agente de la DEA condecorado que, según los fiscales, mintió al FBI. Otro presunto intermediario fue el oficial de la fuerza de tarea de la DEA Edwin Pagan, quien fue acusado el año pasado después de que los fiscales dijeran que mintió bajo juramento en el juicio de los agentes en 2023.

Pagan, un oficial de policía en Coral Gables, se ha declarado no culpable de cargos que incluyen soborno y perjurio. Su juicio está programado para agosto.

Goodman informó en la Ciudad de Panamá.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.