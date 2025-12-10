Fiscales generales de EE. UU. advierten a Microsoft, Meta, Google y Apple sobre respuestas de la IA

Por Courtney Rozen

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - Microsoft, Meta, Google y Apple se encuentran entre las 13 empresas que han recibido una advertencia de un grupo bipartidista de fiscales generales de Estados Unidos, que dicen que las "respuestas delirantes" de sus chatbots podrían estar violando las leyes estatales.

En una carta que se hizo pública el miércoles, decenas de fiscales generales dijeron que los chatbots "fomentan los delirios de los usuarios", creando riesgos para la salud mental de niños y adultos.

El texto señaló artículos de medios de comunicación sobre un adolescente que confió a un chatbot de inteligencia artificial su plan de suicidio.

Los fiscales pidieron a las empresas que permitan auditorías independientes de sus productos y añadieron que los reguladores estatales y federales deberían poder revisarlos.

Los estados están enzarzados en una batalla con Washington sobre la regulación de la inteligencia artificial.

El Gobierno del presidente Donald Trump está tratando de prohibir que los estados aprueben sus propias leyes que rigen la tecnología.

Decenas de fiscales generales estatales de ambos partidos políticos se han opuesto, instando a los líderes del Congreso a rechazar la prohibición.