Fiscales lituanos acusan a red vinculada a Rusia de planear ataques incendiarios en Europa

VILNA, Lituania (AP) — Una red de sospechosos vinculada a Rusia supuestamente planeó y organizó ataques incendiarios en varios países europeos, según afirmó la fiscalía lituana.

Se cree que los sospechosos enviaron paquetes que contenían dispositivos explosivos caseros a otros países de la Unión Europea y Reino Unido a través de servicios de mensajería, a instancias del servicio secreto ruso, indicó la oficina del fiscal general en Vilna en un comunicado el miércoles. Los dispositivos incendiarios altamente inflamables con detonadores temporizados estaban ocultos dentro de cojines de masaje y envases de cosméticos.

Un total de 15 personas —ciudadanos de Rusia, Lituania, Letonia, Estonia y Ucrania— son sospechosas de organizar y llevar a cabo los presuntos ataques. Se ha emitido una orden de arresto internacional para tres personas, dijeron las autoridades. El comunicado no especificó si ya había detenidos.

Funcionarios de seguridad europeos han alegado antes que la inteligencia rusa está llevando a cabo sabotajes contra sus naciones en represalia por su apoyo a Ucrania.

Los fiscales dicen que los paquetes fueron enviados por un ciudadano lituano el 19 de julio de 2024. Dos envíos fueron enviados desde Vilna a Reino Unido por aviones de carga de DHL, y los otros dos fueron enviados a Polonia por camiones de DPD. Uno de ellos se incendió en el centro logístico de DHL en Leipzig, donde debía ser transferido y enviado a su destino final, dice el comunicado.

Según los investigadores, otro paquete detonó el 21 de julio en un camión de DPD que viajaba por Polonia, y un tercero el 22 de julio en un almacén de DHL en Birmingham, Inglaterra. El cuarto paquete no logró detonar debido a un defecto técnico, según el comunicado de las autoridades.

Las autoridades lituanas no detallaron cuántas personas habían sido arrestadas en Lituania u otros países. Dijeron que su investigación reveló que las acciones habían sido organizadas y coordinadas por ciudadanos rusos con vínculos con el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU.

Durante la investigación se llevaron a cabo más de 30 registros en Lituania, Polonia, Letonia y Estonia, durante los cuales se encontraron más dispositivos incendiarios. Las autoridades sospechan que los dispositivos podrían haber sido utilizados para planear y llevar a cabo más ataques.

La investigación encontró que los paquetes contenían termita, una sustancia altamente inflamable utilizada para fines industriales y militares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.