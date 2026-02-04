Fiscales piden cadena perpetua para hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — Los fiscales federales buscan una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el hombre condenado por intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024.

Ryan Routh debe comparecer el miércoles ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon, en Fort Pierce. La sala de audiencias estalló en caos en septiembre cuando Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo poco después que los jurados lo declararan culpable de todos los cargos.

La sentencia de Routh había sido inicialmente programada para diciembre, pero Cannon accedió a adelantar la fecha luego que Routh optara por requerir un abogado durante la fase de sentencia en lugar de representarse a sí mismo como lo hizo durante la mayor parte del juicio.

Los fiscales indicaron en un memorando de sentencia que Routh aún no ha aceptado ninguna responsabilidad y debería pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las pautas federales de sentencia. Fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego en apoyo de un crimen, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes de delitos previos y usar un arma con un número de serie alterado.

"Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley", se indica en el memorando.

El nuevo abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, solicitó una variación de las pautas de sentencia: 20 años de prisión además de una sentencia obligatoria de siete años tras las rejas por una de las condenas por armas.

"El acusado está a dos semanas de cumplir 60 años", escribió Roth en un documento. "Un castigo justo proporcionará una sentencia lo suficientemente larga como para imponer un castigo suficiente pero no excesivo, y permitirá al acusado experimentar la libertad de nuevo en lugar de morir en prisión".

Los fiscales señalaron que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un fusil a través de los arbustos cuando el entonces candidato presidencial republicano jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo en West Palm Beach.

En el juicio de Routh, un agente del Servicio Secreto que ayudaba a proteger a Trump en el campo de golf testificó que vio a Routh antes que Trump estuviera a la vista. Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin realizar un solo disparo.

En la moción solicitando un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas injustamente detenidas en otros países, y dijo que aún estaba en pie una oferta para que Trump "descargue sus frustraciones en mi cara".

"Sólo un cuarto de pulgada más atrás y todos no tendríamos que lidiar con todo este lío, pero yo siempre fallo en todo", escribió Routh.

En su decisión de otorgarle un abogado a Routh, Cannon criticó la "farsa irrespetuosa" de la moción de Routh, alegando que constituía una burla al proceso. Sin embargo, la jueza, nominada por Trump en 2020, afirmó que quería pecar de excesivamente favorable a la representación legal.

Cannon aprobó el verano pasado la solicitud de Routh de representarse a sí mismo en el juicio. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que los acusados tienen el derecho de representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrar a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado.

Los antiguos defensores públicos federales de Routh sirvieron como abogados de apoyo y estuvieron presentes durante el juicio.

Routh tenía múltiples condenas por delitos graves previas, incluyendo posesión de bienes robados, y una constante presencia en línea que demostraba su desdén por Trump. En un libro autoeditado, alentó a Irán a asesinarlo, y en un momento escribió que, como votante de Trump, debe asumir parte de la culpa por haberlo elegido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.