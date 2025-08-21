Fiscales piden rechazar rápidamente la solicitud de absolución o nuevo juicio de Sean "Diddy" Combs

NUEVA YORK (AP) — La fiscalía federal insta a un juez federal a rechazar rápidamente la solicitud de Sean "Diddy" Combs de que se desestime el veredicto del jurado o se ordene un nuevo juicio luego de que un jurado condenó al magnate de la música por dos cargos relacionados con prostitución.

En documentos presentados poco antes de la medianoche del miércoles, la fiscalía alegó que Combs orquestó elaborados actos sexuales para dos exnovias entre 2008 y el año pasado, en los que se contrató trabajadores sexuales masculinos que en ocasiones tuvieron que cruzar múltiples fronteras estatales para participar.

En julio, un jurado exoneró al fundador de Bad Boy Records de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena de 15 años obligatorios en prisión hasta cadena perpetua. Pero lo condenó por dos cargos menores de la Ley Mann, que prohíben el comercio interestatal relacionado con la prostitución.

Los cargos de la Ley Mann conllevan cada uno una pena potencial de 10 años tras las rejas. A Combs se le ha negado la libertad bajo fianza a pesar de los argumentos de sus abogados de que su cliente debería enfrentar poco o ningún tiempo adicional en prisión por las condenas. La fiscalía sostiene que debe pasar varios años en prisión.

Combs está recluido en una cárcel federal en Brooklyn desde su arresto en septiembre en un hotel de Manhattan.

La vista de sentencia está prevista para el 3 de octubre.

Según el escrito de la fiscalía, los abogados de Combs estaban equivocados cuando argumentaron en una presentación al juez a finales del mes pasado que la Ley Mann era excesivamente vaga y violaba su derecho al debido proceso y a la Primera Enmienda.

“La evidencia de la culpabilidad del acusado en los cargos de la Ley Mann era abrumadora”, apuntaron los fiscales.

Señalaron que los maratones sexuales de varios días, alimentados por las drogas, que Combs exigía a sus novias involucraban la contratación de trabajadores sexuales masculinos y facilitaban su viaje a través de múltiples estados para lo que se conocía como “freak-offs” o “noches de hotel”.

La fiscalía alegó que luego usó grabaciones de video que hizo de esos actos para amenazar y coaccionar a las novias a continuar participando, a veces cada semana o mes.

“En el juicio, hubo amplias evidencias para respaldar las condenas del jurado”, dijeron los fiscales.

Afirmaron que Combs “orquestó cada aspecto” de los encuentros sexuales, pagando a acompañantes para que viajasen por el país para participar y dirigiendo la actividad sexual que tenía lugar entre los hombres y sus novias “para su propia gratificación sexual”, a la que a veces se unía.

Casandra “Cassie” Ventura, una artista de R&B que salió con Combs entre 2008 y 2018, declaró durante el juicio que Combs exigía a veces los encuentros sexuales con acompañantes masculinos cada semana, dejándola a menudo demasiado exhausta para trabajar en su carrera musical. Según contó, participó en cientos de “freak-offs”.

Una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane” dijo que participó en “noches de hotel” cuando salió con Combs desde 2021 hasta el pasado septiembre y que a veces duraban varios días y requerían que tuviera relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos, incluso cuando no se sentía bien.

Ambas mujeres afirmaron que Combs había amenazado con publicar videos que hizo de los encuentros como una forma de controlar su comportamiento.

“Durante estas relaciones, él ejerció un control sustancial sobre las vidas de Ventura y Jane. Específicamente, controló y amenazó la carrera de Ventura, controló su apariencia y pagó la mayoría de sus gastos, quitándole objetos personales cuando no hacía lo que él quería”, añadió la fiscalía.

"El acusado también pagó el alquiler de US$10.000 de Jane y la amenazó con dejar de pagarlo si no cumplía con sus demandas", apuntaron en el escrito.

En su presentación solicitando la absolución o un nuevo juicio, los abogados de Combs alegaron que no se daban ninguno de los elementos que normalmente se aplican en las condenas de la Ley Mann, como el lucro con el trabajo sexual o la coerción.

"Es indiscutible que no tenía motivos comerciales y que todos los involucrados eran adultos", dijeron los abogados.

Los hombres eligieron viajar y participar en la actividad voluntariamente. El veredicto confirma que las mujeres no eran vulnerables ni fueron explotadas, traficadas o agredidas sexualmente.

Según sus abogados, Combs "como mucho, pagó para participar en el voyeurismo como parte de un estilo de vida de 'swingers'" y argumentaron que "eso no constituye 'prostitución' bajo una definición debidamente limitada del término legal".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.