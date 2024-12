Fiscales surcoreanos detienen al exministro de defensa por imponer ley marcial, según informes

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Fiscales surcoreanos detuvieron el domingo a un exministro de Defensa que supuestamente recomendó la breve pero sorprendente imposición de la ley marcial al presidente Yoon Suk Yeol la semana pasada, convirtiéndolo en la primera persona detenida con relación al caso, según informaron medios de comunicación.

Yoon evitó el día anterior un intento de destitución encabezado por la oposición en el Parlamento, después de que la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearon una votación en el pleno para evitar la mayoría de dos terceras partes necesarias para la suspensión de sus poderes presidenciales. El principal partido de oposición, el Partido Democrático, dijo que preparará una nueva moción de destitución contra Yoon.

El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, se presentó voluntariamente el domingo en la fiscalía de Seúl, donde le confiscaron un teléfono celular y fue detenido, informó la agencia noticiosa Yonhap.

Otros medios surcoreanos publicaron informes similares, en los que señalaron que Kim fue trasladado a un centro de detención en Seúl. Los informes mencionaron que la policía realizaba un allanamiento en la antigua oficina y residencia de Kim el domingo.

Las reiteradas llamadas a la Fiscalía del Distrito Central de Seúl y a la Fiscalía Suprema no recibieron respuesta. Un funcionario del centro de detención en el este de Seúl colgó el teléfono cuando The Associated Press llamó.

Yoon aceptó la renuncia de Kim el jueves, después de que los partidos de oposición presentaron una moción de destitución en su contra.

Kim es una figura central en la aplicación de la ley marcial de Yoon, la cual provocó que elementos de las fuerzas especiales rodearan el edificio de la Asamblea Nacional y helicópteros del ejército sobrevolaran el lugar. El ejército se retiró después de que el Parlamento votó unánimemente para anular el decreto de Yoon, obligando a su gabinete a levantarlo antes del amanecer del miércoles.

En la moción de destitución de Kim, el Partido Democrático y otros partidos de oposición lo acusaron de proponerle la ley marcial a Yoon. El líder del partido gobernante, Han Dong-hun, hizo un comentario similar sobre el papel de Kim. El viceministro de Defensa, Kim Seon Ho, dijo al parlamento que Kim Yong Hyun ordenó el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional.

El Partido Democrático calificó la imposición de la ley marcial de Yoon como una “rebelión inconstitucional, ilegal o un golpe de Estado”. Ha presentado denuncias ante la policía contra al menos nueve personas, incluidos Yoon y Kim, por la supuesta rebelión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.