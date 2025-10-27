Fiscales turcos presentan nuevos cargos de espionaje contra el alcalde encarcelado de Estambul

ANKARA, Turquía (AP) — La fiscalía presentó el lunes nuevos cargos de espionaje contra el alcalde encarcelado de Estambul, intensificando la presión judicial sobre el político opositor, considerado como el principal rival del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Los nuevos cargos contra Ekrem Imamoglu derivan de una investigación iniciada la semana pasada sobre presuntos vínculos entre su campaña política y un empresario arrestado en julio por supuestamente llevar a cabo actividades de inteligencia en nombre de gobiernos extranjeros.

El exgerente de campaña de Imamoglu, Necati Ozkan, y el periodista Merdan Yanardag también fueron acusados.

La agencia estatal Anadolu informó que Imamoglu —quien ya está en detención preventiva por cargos de corrupción— es sospechoso, entre otras cosas, de transferir datos personales de los residentes de Estambul como parte de un esfuerzo para asegurar financiamiento internacional para su campaña.

Imamoglu rechazó las acusaciones como "absurdas" en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Incluso la afirmación de que incendié Roma habría sido más creíble que este disparate. Nuestra lucha contra esta visión del mundo que se ha propuesto arruinar el futuro de nuestra nación ahora se ha fortalecido aún más", afirmó.

Cientos de seguidores se habían reunido frente al tribunal principal de Estambul el domingo mientras Imamoglu era interrogado por los fiscales. Fue la primera vez que Imamoglu salió de la prisión de Marmara en Estambul, en las afueras de la ciudad, en siete meses.

Los críticos ven el arresto de Imamoglu —junto con los de otros alcaldes del principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, o CHP— como parte de una represión más amplia contra la oposición, que logró avances significativos en las elecciones locales del año pasado. Varias localidades dirigidas por el CHP han enfrentado oleadas de arrestos a lo largo del año.

El arresto de Imamoglu en marzo provocó protestas a nivel nacional. El gobierno de Erdogan insiste en que el poder judicial de Turquía es independiente y que las investigaciones se centran estrictamente en la corrupción.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.