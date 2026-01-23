Fiscalía anuncia captura de principal sospechoso de mortíferos incendios forestales en Chile

La Fiscalía de Chile anunció la noche del jueves la captura del presunto autor del incendio forestal que causó la mayoría de las 21 víctimas en el sur del país, donde bomberos combaten las llamas desde el fin de semana.

Las autoridades ya habían detenido en los últimos cuatro días a otros tres sospechosos en la región de Biobío, la más azotada por el fuego.

Por orden de la Fiscalía, la policía detuvo a un hombre "que termina provocando las hasta hoy 20 muertes" en Biobío, dijo a la prensa la fiscal regional Marcela Cartagena. La otra víctima falleció en la vecina región de Ñuble.