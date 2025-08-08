Fiscalía chilena avanza en investigaciones por accidente en mina de cuprífera Codelco

SANTIAGO, 8 ago (Reuters) - La fiscalía chilena se ha reunido con personal de la estatal Codelco para indagar sobre el accidente ocurrido la semana pasada en la mina de cobre El Teniente, donde murieron seis trabajadores, informó el viernes un fiscal.

El fiscal de la región de O´Higgins, Aquiles Cubillos, dijo a periodistas que su oficina requería que la firma explicara detalles técnicos de las operaciones dentro del yacimiento.

"Necesitábamos que nos explicaran varios conceptos, varias formas de operación y planificación al interior de la mina, cosas que han ido surgiendo a raíz de la investigación", señaló.

Agregó que posteriormente el equipo revisó cuatro niveles dañados de la mina, distintos a donde se produjeron las lesiones y muertes. Los investigadores están documentando los lugares con fotografías para posteriormente elaborar un mapa completo de los daños.

En la víspera, Cubillos indicó que 3700 metros lineales de túneles resultaron dañados en el derrumbe, mucho más de los 700 metros informados inicialmente por la compañía.

No detalló la gravedad del impacto, pero indicó que afectaron dos o tres áreas de la unidad Andesita y cinco o seis áreas de la unidad Recursos Norte.

El Teniente cuenta con unos 4500 kilómetros de túneles.

La mina permanecía detenida el viernes bajo la orden de las autoridades, mientras Codelco espera la aprobación para un reinicio parcial del regulador minero Sernageomin. (Reporte de Daina Beth Solomon, con contribución de Fabián Cambero)