Fiscalía confirma hallazgo de 60 cuerpos en el norte de México a inicios del año

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - Los cadáveres de 60 hombres fueron localizados a inicios de este año en una zona rural del norteño estado mexicano Sonora, fronterizo con Arizona, confirmó el miércoles la fiscalía local en un comunicado, en medio de un aumento de la violencia ligada al narcotráfico en la región.

La institución estatal informó que, de acuerdo a las pesquisas, los cuerpos localizados entre enero y febrero en la capital del estado, Hermosillo, pertenecían a personas que fueron secuestradas por "ajustes de cuentas" entre organizaciones delictivas que operan en la zona.

"Se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada uno de las víctimas, quienes ya fueron entregados a sus familias", agregó la fiscalía precisando que al menos siete personas han sido detenidas como presuntos responsables del caso.

Sonora ha visto en los últimos años un aumento en los niveles de violencia debido a las constantes pugnas entre grupos delictivos que pelean el control de las rutas, principalmente hacia Estados Unidos, para controlar el tráfico de droga y migrantes.

Organizaciones de derechos humanos dedicadas a buscar cadáveres reportados como desaparecidos también han documentado y denunciado persecución contra ellos, sobre todo durante los operativos de búsqueda en zonas apartadas. En algunos casos han sido secuestrados o asesinados. (Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Natalia Ramos)