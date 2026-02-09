Fiscalía confirma muerte de cinco mineros secuestrados en México

La Fiscalía General de México confirmó este lunes la muerte de cinco de los diez trabajadores de una minera canadiense que fueron secuestrados hace dos semanas en el noroeste de México, mientras prosigue la identificación de otros cadáveres hallados en la zona.

En un comunicado, la fiscalía detalló que "llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio" en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa, y añadió que trabaja en la identificación de "otros cinco cuerpos".

Los trabajadores de la firma canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados el pasado 23 de enero en esa zona minera de Sinaloa, una región en disputa por organizaciones criminales.