Fiscalía confirma que adolescente de 17 años mató a popular alcalde en occidente de México

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov - Un joven de 17 años fue quien disparó y mató el fin de semana al alcalde Carlos Manzo, durante un acto público en el occidente de México, confirmó el jueves la fiscalía del estado Michoacán, tras agregar que en los hechos participaron más de personas.

Pruebas periciales demostraron que Víctor Manuel Ubaldo, quien murió luego de que fuerzas de seguridad le dispararan en un intento por repeler el ataque contra Manzo, fue identificado en la víspera por sus familiares.

"Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, exámenes practicados, en particular la prueba de rodizonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material", dijo en un mensaje a la prensa el fiscal Carlos Torres, quien agregó que el homicidio está relacionado con grupos de delincuencia organizada.

Las mismas pruebas, agregó Torres, demostraron que el joven era adicto al consumo de metanfetaminas. Sus familiares, añadió, confirmaron también que Ubaldo se fue de su casa una semana antes de los hechos ocurridos en la ciudad de Uruapan.

Expertos entrevistados por Reuters han afirmado que cada vez es más frecuente que grupos criminales adiestren y utilicen a menores de edad, generalmente de hogares violentos y con abandono, incluso niños, para cometer delitos.

Un informe del Gobierno sobre reclutamiento por parte de cárteles de la droga, publicado el año pasado, reveló que menores de edad, de tan solo seis años, se han unido al crimen organizado y también destacó el creciente uso de la tecnología, como los videojuegos y las redes sociales, para atraerlos.

