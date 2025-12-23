Fiscalía de Brasil aprueba nueva cirugía de Bolsonaro en Navidad

La fiscalía de Brasil aprobó el martes un pedido de los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro para que salga de prisión y sea sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre, según un documento al que tuvo acceso la AFP.

Bolsonaro sufre aún secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

La intervención quirúrgica fue autorizada el viernes pasado por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario de ultraderecha (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El permiso se dio tras una evaluación médica realizada por la policía federal, que concluyó que la operación estaba justificada.

Moraes debe aprobar aún de manera definitiva las fechas propuestas por la defensa del expresidente: salida de prisión este martes, hospitalización el miércoles y cirugía el jueves.

Bolsonaro, de 70 años, está encarcelado en dependencias de la policía federal desde fines de noviembre. Será hospitalizado en el hospital DF Star, una clínica privada en la capital brasileña donde ya fue operado en el pasado.

No se ha especificado la duración de la hospitalización.

La defensa también pidió autorización para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

El viernes, el juez Moraes rechazó una nueva apelación de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese condena bajo arresto domiciliario.

El expresidente tenía previsto conceder una entrevista al sitio web Metropoles el martes, la primera desde que fue encarcelado. Pero la canceló en el último momento por "motivos de salud", según una nota manuscrita por él mismo publicada por el medio de comunicación.