Fiscalía de Ecuador indaga si Venezuela financió campaña presidencial de la izquierda

La Fiscalía de Ecuador informó el miércoles que investiga un presunto financiamiento de Venezuela a la campaña presidencial de la excandidata de izquierda Luisa González en las elecciones que dieron como vencedor a Daniel Noboa

Los candidatos de orillas políticas opuestas se enfrentaron en los comicios anticipados de 2023 y luego en 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que golea al país

El expresidente socialista Rafael Correa dijo en X que las viviendas de sus delfines y excandidatos González y Andrés Arauz, aspirante para las elecciones de 2021, fueron allanadas

Según la Fiscalía, se presume que ingresaba dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, cuando González y la fórmula vicepresidencial Arauz perdieron con 48% de los votos frente a Noboa

La Fiscalía difundió una fotografía en la que aparece González, en pijama y con su rostro difuminado, revisando un documento ante la presencia de autoridades

Sin mencionar a Correa, el presidente Noboa dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que "en Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de (Nicolás) Maduro y el dinero fluía desde PDVSA", la petrolera estatal venezolana

Correa fue un férreo aliado de Venezuela durante su gobierno (2007-2017) y ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura y derrocamiento de Maduro

Tras dejar el poder, el exgobernante ecuatoriano formó parte de un equipo que asesoraba en temas económicos al gobierno chavista

Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, culpa al gobierno de Correa del aumento de violencia ligada al narcotráfico

En el marco del caso denominado Caja Chica, la Fiscalía indicó que junto con la Policía ejecuta allanamientos a 3 inmuebles en las provincias de Pichincha y Guayas para recabar indicios

El movimiento correísta Revolución Ciudadana anunció una rueda de prensa de González en Quito en las próximas horas

Correa, residente en Bélgica y condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción, difundió una notificación fiscal en la que aparece entre los investigados

La Revolución Ciudadana, liderada por Correa, es la principal fuerza legislativa con 67 de los 151 escaños, aunque el oficialista Acción Democrática Nacional (66) logró mayoría con el apoyo de otros sectores