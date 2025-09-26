Fiscalía de Francia denuncia "crecimiento exponencial" del narcotráfico por tierra desde España

Una fiscalía francesa denunció este viernes el "crecimiento exponencial" del tráfico de cocaína por vía terrestre entre España y Francia, tras un nuevo decomiso en la aduana de 772 kilos de un camión proveniente de España, conducido por un chofer marroquí.

En la noche del domingo, la brigada de vigilancia de aduanas de Hendaya, en la costa vasca, descubrió la droga durante un control en la autopista, oculta en un escondite instalado en el remolque del camión.

Luego, la misma noche, fueron decomisados 608 kg de resina de cannabis a bordo de otro camión "en un escondite instalado de la misma forma al descubierto en el primer remolque", precisó la fiscalía de Burdeos, en el suroeste de Francia.

Los dos choferes marroquíes, de 39 y 41 años, fueron inculpados por importación de estupefacientes por una banda organizada, tráfico de estupefacientes, asociación para delinquir y delitos de aduana. Los dos hombres están en detención preventiva.

"Este caso viene a confirmar de nuevo el crecimiento exponencial del tráfico de cocaína entre España y Francia por vía terrestre", subrayó la fiscalía.

A inicios de septiembre, más de 600 kg de cocaína, con un valor comercial estimado en 25 millones de euros (29,24 millones de dólares), fueron decomisados en el peaje de Biriatou, en dos camiones que llegaban a España por los Pirineos orientales.

En 2024, los decomisos de cocaína en Francia alcanzaron 53,5 toneladas, un nivel jamás alcanzado (+130% con relación a 2023), según una nota de la Oficina Antinarcóticos (Ofast) consultada por AFP.

