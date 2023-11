La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por el caso de la ocupación de una universidad en 2022, elevando la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el cargo.

"El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León" y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio, adelantó el fiscal Saúl Sánchez en rueda de prensa.

Arévalo, sociólogo socialdemócrata de 65 años y actualmente diputado en el Congreso, denunció que hay un "golpe de Estado en curso" para evitar que asuma el mando el próximo 14 de enero, tras enfrentar una "persecución" de la Fiscalía desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.

Los delitos que se le imputan a ambos, además de a otros seis legisladores opositores, son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias", indicó Sánchez.

La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.

"Cualquier diligencia de antejuicio contra el presidente [electo] Arévalo va a la Corte Suprema de Justicia y contra la vicepresidenta electa Karin Herrera también", dijo a la AFP el consultor de asuntos legislativos Víctor Valverth.

"El procedimiento que se sigue [para retirar la inmunidad] no es tan de hoy para mañana. En tiempos normales, eso normalmente tomaría algún par de meses por lo menos, pero no estamos en un Estado de Derecho, sino un Estado de facto y entonces las leyes no se cumplen y los plazos no se cumplen", agregó el experto de la ONG Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia.

- Ola de allanamientos -

La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría ante la exprimera dama Sandra Torres.

"Estados Unidos condena los intentos para impedir que el presidente electo [...] tome posesión. Los resultados oficializados por el tribunal electoral son inalterables", señaló el miércoles el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).

Antes del anuncio de Sánchez, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo, por la ocupación de una universidad pública en 2022.

Arévalo acusa a la Fiscalía de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder en enero debido a su promesa de combatir la corrupción pública.

Con el caso de la universidad, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido -Semilla- y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó el triunfo del opositor en los comicios.

- "Exigimos respeto" -

Entre mayo y junio de 2022 la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal, estuvo ocupada por docentes y estudiantes.

Por este caso, al menos 27 personas tienen orden de captura, según medios locales, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones.

La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei.

En los operativos de este jueves fue detenida la estudiante y activista Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Semilla, de Arévalo. La agrupación política fue inhabilitada por la justicia este mes, a pedido de la Fiscalía.

"Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos", escribió Arévalo en la red X, antes del nuevo anuncio de la Fiscalía.

La Corte Suprema rechazó el miércoles un pedido de Arévalo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el TSE y Semilla.

El anuncio ocurrió casi en simultáneo a la polémica y sorpresiva elección en el Congreso de los nuevos miembros de la Corte Suprema.

Al cierre de la sesión por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados que salieron del Parlamento provocando una trifulca con policías. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2.000 uniformados.

Hma/fj/llu