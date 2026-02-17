Fiscalía de Guatemala tacha de "espurios" señalamientos de ONU sobre adopciones ilegales

La Fiscalía de Guatemala tachó de "espurios" los señalamientos que hicieron el lunes expertos de la ONU al vincular a la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980.

Relatores y especialistas de la ONU pidieron, en un comunicado publicado en Ginebra, una investigación independiente de la supuesta participación de Porras en las adopciones de los menores cuando ella fue directora, administradora y "tutora" de un hogar para menores estatal en 1982.

"Rechazamos (...) estos señalamientos falsos, carentes de sustento, carentes de conocimiento fáctico y completamente malintencionados", señaló la Fiscalía guatemalteca en un comunicado enviado a la AFP. "Estos señalamientos espurios constituyen una afectación directa al derecho de participación", añadió.