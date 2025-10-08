Fiscalía de México investiga a militares por muerte de seis civiles

La Fiscalía General de México investiga a soldados del Ejército por la muerte de seis personas a las que dispararon en una carretera del norte del país, informaron este martes autoridades.

Los hechos ocurrieron la víspera en el estado de Tamaulipas, frecuente escenario de enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y fuerzas de seguridad. Algunos de estos choques violentos han dado lugar a denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

El personal castrense involucrado fue "puesto bajo investigación" de la Fiscalía General de Justicia Militar y de la Fiscalía General, dijo a la AFP una fuente de esta última institución.

Los soldados se desplazaban en tres vehículos sobre una carretera cuando una camioneta blanca "trató de embestir" a uno de ellos, aseguró la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

De acuerdo con la institución, los uniformados "hicieron uso de sus armas" al "percibir una amenaza a su integridad física".

Cinco civiles perdieron la vida en el sitio y uno más durante el trayecto al hospital, añadió la Defensa.

Los soldados fueron presentados ante la Fiscalía General en sus instalaciones de la ciudad de Tampico, en el sur de Tamaulipas, agregó la cartera.

En marzo, cuatro militares fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el asesinato de cinco civiles en 2023 en Nuevo Laredo, una ciudad de esa región fronteriza con Estados Unidos.

En medio de la ola de violencia ligada al crimen organizado, México acumula unos 480.000 homicidios desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas con participación militar.

str-ai/mas