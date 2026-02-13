Fiscalía de Perú abre investigación al presidente Jerí por tráfico de influencias

La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto "delito de tráfico de influencias agravado" al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.

La indagación es la segunda que le abre el Ministerio Público al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

"La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano", indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.