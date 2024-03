Fiscalía de Perú pide 18 meses de cárcel contra iraní acusado de planear atentado contra israelí

LIMA (AP) — La fiscalía de Perú informó el lunes que solicitó a un tribunal capitalino 18 meses de prisión preventiva contra un ciudadano iraní nacionalizado peruano y otros tres peruanos por conspiración para el delito de terrorismo en contra del Estado y de dos ciudadanos israelíes.

El Ministerio Público señaló en una nota de prensa que identificó al iraní como Majid Azizi, de 56 años. Los objetivos del presunto ataque —que no llegó a ejecutarse— eran los israelíes Shachar Malka y Gilad Duchovny, según detalló la fiscalía sin mencionar sus edades.

El pedido de prisión preventiva está siendo analizado por un juzgado la Corte Superior Nacional en Lima.

El 7 de marzo la policía de Perú anunció la captura del iraní Azizi y lo señaló como presunto integrante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y autor de un plan para asesinar a un israelí en el país sudamericano contratando a criminales peruanos.

La fiscalía no indicó cuál de los dos israelíes mencionados era el objetivo de los presuntos delincuentes. Tampoco hizo referencia en su comunicado del lunes a la vinculación de Azizi con el cuerpo militar iraní.

Era la primera vez que las autoridades peruanas informaban de una detención en su territorio de una persona señalada de pertenecer a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, responsable de labores de inteligencia fuera de Irán.

The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente si Azizi sería integrante de la Fuerza Quds. Las autoridades de Irán tampoco se pronunciaron.

La fiscalía aseguró el lunes que la investigación, realizada en Lima y en la región Cusco, ha permitido obtener imágenes, mensajes, audios, testimonios, pericias e información internacional que “refuerzan la tesis fiscal de que los imputados serían autores del delito de conspiración para el delito de terrorismo”.

El 15 de marzo la embajada de Israel en Lima agradeció en una nota de prensa a la policía y a la fiscalía peruana “por haber desarticulado un atentado iraní que estaba dirigido contra un ciudadano israelí”.