Fiscalía de Surinam vuelve a exigir 20 años de prisión para exdictador

La Fiscalía de Surinam exigió de nuevo este martes una condena de 20 años de prisión contra el expresidente Desi Bouterse, juzgado en apelación por el asesinato de 15 opositores en 1982, basándose en la "violencia" y la "atrocidad" de los crímenes cometidos.

No obstante, el exdictador se mostró relajado a su salida de la audiencia y bromeó frente a la prensa: "Si me detienen les diré: 'no olviden que fumo Morello (marca de cigarrillos), que me traigan suficiente'".

En tanto, la fiscal general interina, Astrid Niamat, solicitó que sea ratificada la pena de 20 años "dada la planificación, la violencia particular y la atrocidad (...) del asesinato de 15 víctimas, hay todas las razones para pronunciar esta sentencia".

"Hay que hacer justicia (...) El imputado asesinó con extrema violencia a las 15 víctimas. Puso fin a la vida de 15 jóvenes", insistió, al considerar que "el imputado" no había "expresado arrepentimiento" ni "quería asumir la responsabilidad de sus actos, incluida la responsabilidad política".

Consultado sobre la posibilidad de ser arrestado, respondió: "Hemos visto tantas cosas en los últimos días que eran imposibles, pero se han vuelto posibles. Entonces, ¿por qué no?".

"Ellos (la fiscalía) dan su propia opinión y no entienden cómo sucedió este caso y tratan de presentarlo de manera diferente a la real", dijo Bouterse, de 77 años.

A finales de marzo, su abogado había pedido su absolución por considerar que sería "sabio y un acto de patriotismo poner fin" al juicio contra Bouterse, quien siempre ha negado su participación en los asesinatos de 15 opositores.

A principios de enero, Bouterse admitió haber escuchado disparos el día de los crímenes, pero negó haber dado la orden de ejecutarlos, asegurando que planeaba expulsarlos, al señalarlos de preparar un contragolpe con la ayuda de la CIA.

Bouterse fue condenado en 2019 a 20 años de prisión por los asesinatos de abogados, periodistas y empresarios en diciembre de 1982, dos años después de tomar el poder tras un golpe de Estado.

Permaneció en libertad después de su condena en primera instancia, pues la ley local estipula el encarcelamiento solo después del agotamiento de todos los recursos legales.

Luego de una audiencia a fines de julio para el alegato de la defensa, la justicia debe dictar su decisión en el segundo semestre. Autor de dos golpes de estado, Bouterse fue elegido presidente de Surinam en 2010 y lo fue hasta 2020.

Interpol había emitido una orden de arresto en su contra después de que fuera condenado a 11 años de prisión en 1999 en los Países Bajos por tráfico de cocaína. Su condición de líder, sin embargo, lo protegió de la extradición.

