Fiscalía de Utah pedirá la pena de muerte para el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Por Brad Brooks

PROVO, EEUU, 16 sep (Reuters) - Los fiscales del estado de Utah dijeron el martes que pedirán la pena de muerte para el sospechoso del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk y revelaron algunas de las pruebas en su contra, incluidos supuestos mensajes de texto en los que parecía confesar el crimen.

"Ya estaba harto de su odio", dijo Tyler Robinson, de 22 años, a su compañero de piso y pareja sentimental cuando le preguntó por qué había cometido el asesinato, según transcripciones de mensajes recogidas en documentos judiciales presentados el martes por los fiscales.

Se le acusa de efectuar el único disparo de rifle desde una azotea que atravesó el cuello de Kirk el miércoles en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

El fiscal de distrito del condado de Utah, Jeffrey Gray, dijo en rueda de prensa que su oficina había presentado el martes siete cargos contra Robinson, entre ellos asesinato con agravantes, obstrucción a la justicia por deshacerse de pruebas y manipulación de testigos por pedir a su compañero de piso que borrara textos que le implicaban.

Gray dijo que había tomado la decisión de solicitar la pena de muerte "de forma independiente, basándose únicamente en las pruebas disponibles y en las circunstancias y naturaleza del delito". Algunos políticos, incluido el presidente Donald Trump, habían pedido la pena de muerte en el caso.

El asesinato, captado en videos que se hicieron virales en Internet, suscitó denuncias de violencia política en todo el espectro ideológico, pero también desató una ola de culpabilización partidista y la preocupación de que pueda generar más derramamiento de sangre.

En los documentos presentados ante el tribunal el martes, los fiscales comenzaron a presentar el caso contra Robinson, que estuvo prófugo durante más de 30 horas antes de entregarse finalmente a las autoridades.

El día del tiroteo, Robinson envió un mensaje de texto a su compañero de piso, según el documento de acusación, diciéndole que buscara una nota debajo de su teclado.

El compañero de piso, que está en proceso de transición de hombre a mujer, encontró la nota, que decía: "Tengo la oportunidad de cargarme a Charlie Kirk y voy a aprovecharla".

"No fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad? ????", preguntó el compañero de piso. "Lo soy, lo siento", respondió Robinson.

Cuando el compañero de piso le preguntó por qué había disparado a Kirk, Robinson escribió: "Ya estaba harto de su odio. Hay odio que no se puede negociar".

También dijo que había planeado el ataque durante más de una semana, según la fiscalía.

(Reporte de Brad Brooks en Provo, Utah; información adicional de James Oliphant, Julia Harte, Christian Martinez y Kanishka Singh; redacción de Steve Gorman en Los Angeles y Joseph Ax en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)