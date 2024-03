La fiscalía de Vietnam requirió la pena de muerte contra una empresaria acusada de malversar 12.500 millones de dólares, en el caso por fraude más importante de la historia del país, informó el martes un diario estatal.

"Según la oficina del fiscal, Truong My Lan tuvo el papel de cerebro, pero no admitió su crimen, fue obstinada, criticó a sus subordinados y no expresó ningún arrepentimiento", indicó el diario Tuoi Tre, agregando que los otros acusados confesaron sus actos.

Los fiscales pidieron al jurado popular la aplicación de la pena de muerte por desvío de fondos, así como penas de cárcel de hasta 20 años en total, por corrupción y no respeto de las normas bancarias.

Truong, presidenta del promotor inmobiliario Van Thinh Phat, está acusada de estafar a más de 40.000 personas, entre 2012 y 2022, a través de un montaje de préstamos del Saigon Commercial Bank (SCB), propiedad de su grupo en más de un 90%.

La empresaria fue detenida en octubre de 2022. El monto mencionado, unos 12.500 millones de dólares, equivale al 3% del Producto Interior Bruto de Vietnam en 2022.

El juicio a Truong y a varios de sus cómplices empezó el 5 de marzo en Ho Chi Minh, en el sur del país.

La magnitud del escándalo llevó a cientos de personas a manifestarse en la capital Hanói y en Ho Chi Minh, en una de las pocas protestas toleradas en el país comunista.

El recurso a la pena de muerte es habitual en Vietnam en casos de estupefacientes, pero es poco común en infracciones financieras. Las estadísticas sobre su aplicación son secreto de Estado pero, según Amnistía Internacional, "numerosas" ejecuciones se llevan a cabo cada año

