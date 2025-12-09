Fiscalía dice que principal inversor estadounidense en la agricultura de Rusia es extremista

Por Gleb Bryanski y Maxim Rodionov

MOSCÚ, 9 dic (Reuters) - El fiscal general de Rusia declaró extremista a un fondo estadounidense, propietario de importantes activos agrícolas en Rusia, y presentó una demanda ante un tribunal moscovita pidiéndole que detuviera su actividad, a la espera de que se incauten sus activos.

Según el comunicado, los fiscales presentaron una demanda el 9 de diciembre contra la empresa NCH Capital, así como contra sus fundadores George Rohr, ciudadano estadounidense, y Moris Tabacinic, ciudadano austriaco. Rohr y Tabacinic fundaron NCH en 1993.

NCH no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El presidente ejecutivo del segundo mayor banco ruso, VTB, Andrei Kostin, dijo la semana pasada que el banco estaba interesado en comprar activos de NCH. También dijo por separado que el banco quería crear un gigante nacional de agricultura.

El bufete de abogados NSP, en un informe publicado a principios de año, afirmaba que las acusaciones de extremismo se utilizaban a menudo para justificar las confiscaciones de activos por parte del Estado, tanto a propietarios rusos como extranjeros.

NSP afirmó que el Estado ha confiscado o puesto bajo gestión estatal activos por valor de unos US$50.000 millones desde el inicio de la guerra en Ucrania, incluidos US$2.350 millones en activos de propietarios calificados de extremistas.

Muchos de los propietarios a los que se confiscaron sus activos rusos por acusaciones de extremismo tenían vínculos con Ucrania, incluido el expresidente ucraniano Petro Poroshenko. NCH Capital tiene grandes activos en el sector agrícola de Ucrania.

AgroTerra, uno de los 20 mayores terratenientes agrícolas de Rusia, fue puesto bajo gestión estatal temporal por un decreto del presidente ruso Vladímir Putin en abril de 2024.

NCH respondió diciendo que NCH Agribusiness Partners, un fondo de capital privado propiedad de un grupo de inversores institucionales estadounidenses y gestionado por NCH Capital, con sede en Nueva York, no tenía planes de vender AgroTerra.

(1 dólar = 77,3455 rublos) (Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)