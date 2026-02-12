Fiscalía dicta "prisión provisional" en Cuba para dos influencers cubanos

Dos jóvenes influencers cubanos permanecen en "prisión provisional" en la ciudad de Holguín, este de Cuba, según una nota publicada este jueves por la fiscalía provincial.

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico y con miles de seguidores en redes sociales, fueron detenidos la semana pasada en esa ciudad a más de 700 kilómetros de LA NACION. Hasta ahora las autoridades no habían comunicado las razones del arresto.

Ambos han usado las redes para dar su visión de la realidad que enfrenta Cuba, sumida en una profunda crisis económica, y criticar abiertamente al gobierno comunista.

"Incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba; y difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país", señaló la fiscalía de la provincia de Holguín en su perfil en Facebook.

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos han denunciado la detención de los dos jóvenes.

El lunes, la oenegé Amnistía Internacional (AI) denunció una "escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia" en Cuba, sin mencionar directamente el caso de El4tico.

La nota de la fiscalía cubana, que responde a una petición de habeas corpus presentada a favor de Medina y Zayas, asegura que actualmente "se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones".

El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores cubanos de ser "mercenarios" de Estados Unidos.