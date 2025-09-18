Fiscalía e Igualdad tras los "fallos" en pulseras para maltratadores: "Las víctimas siempre han estado protegidas"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Igualdad han coincidido en destacar, tras la denuncia de los "fallos" detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, que "las víctimas siempre han estado protegidas.

Así lo han precisado después de que la Fiscalía alertase en su Memoria correspondiente a 2024 de "múltiples fallos" detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio. "La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado lamenta profundamente la inquietud que una información de la Memoria 2024 relativa al dispositivo Cometa pueda estar provocando en las mujeres víctimas de violencia", ha destacado la Fiscalía en un comunicado. Asimismo, Fiscalía ha explicado que hubo "problemas puntuales" debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales.

Si bien, ha añadido que "no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo", pero ha recalcado que "el dispositivo funcionaba correctamente". "En este tiempo, la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género", ha destacado. También ha reconocido que las "incidencias" generaron la "lógica preocupación" entre los fiscales delegados de Violencia de Género y que es esa "inquietud" la que se refleja en la Memoria, "ya que las incidencias se concentraron en un periodo concreto del año".

En este sentido, ha señalado que "la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente" y que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos. Mientras, el Ministerio de Igualdad ha indicado este jueves que cuenta "con todos los datos" y ha insistido en que las "incidencias técnicas puntuales" que se produjeron en la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio, "fueron solventadas". "No se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento, pero el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del agresor respecto a la víctima", ha apuntado.

"La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia", ha defendido.

REDONDO: "LOS DISPOSITIVOS EN TODO MOMENTO HAN FUNCIONADO"

En esta línea, la ministra ha insistido en que "los dispositivos funcionan correctamente, en todo momento han funcionado, y la alarma que se ha generado por algunas noticias que hablan de disfunciones producidas precisamente en la itinerancia de datos del anterior adjudicatario al actual, se solucionaron en 2024".

Por otro lado, ha añadido que "el sistema está funcionando a pleno rendimiento" y que las víctimas pueden estar "tranquilas" porque "están protegidas y seguras". Por otro lado, el Ministerio de Igualdad se ha puesto en contacto con la Fiscalía para conocer exactamente el número de casos afectados. Así, ha expuesto que los sobreseimientos provisionales se reabrieron "una vez se recuperaron los datos para continuar los procedimientos en curso". "El propio centro de control envió los datos al juzgado correspondiente en cuanto recuperó la información", ha apuntado. Igualmente, el departamento de Redondo ha aclarado que esta situación "en ningún caso" ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento. Esta afirmación la comparte también Fiscalía. Por otro lado, tanto Igualdad como Fiscalía han recordado que el informe técnico de Cometa "no es siempre la única prueba" y han agregado que "puede haber otros elementos probatorios". "A esto se suma que las trabajadoras del sistema fueron a declarar como testigos, siempre que han sido requeridas por el juzgado", ha subrayado el departamento que dirige Ana Redondo. Finalmente, Redondo ha dicho que se trata de "un tema de enorme sensibilidad, en el que informaciones imprecisas pueden producir inseguridad en las víctimas y alarma social". Además, ha insistido en que "el sistema funciona" y que los dispositivos telemáticos "salvan vidas a diario".