Fiscalía Ecuador investiga a miembros de partido Correa por supuesto uso dinero Venezuela en campaña

QUITO, 28 ene (Reuters) - La Fiscalía de Ecuador allanó el miércoles el domicilio de varios políticos del partido de izquierda de Rafael Correa, como parte de una investigación por el supuesto uso de dinero ilícito procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023

Los allanamientos se dirigieron a la excandidata presidencial Luisa González y a otros miembros del partido Revolución Ciudadana en el marco de la indagación previa sobre "presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos", dijo la fiscalía en X

"Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023", añadió, sin dar mayores detalles. El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa dijo recientemente que dinero vinculado al gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro había ingresado a Ecuador a través de financiamiento de campañas de partidos locales. El Gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

Maduro fue capturado en Venezuela este mes en una redada militar estadounidense y enfrenta cargos federales por narcotráfico

González participó en las elecciones adelantadas de 2023, ganadas por Noboa. Andrés Arauz, su compañero de fórmula, también es investigado

"La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie", dijo González a periodistas

"No persiguen a sus aliados, sino a sus opositores", añadió al referirse al gobierno de Noboa. "Quieren eliminar a los opositores"

González dijo que su partido presentó a la autoridad electoral los gastos de campaña de 2023 y aseguró que la fiscalía no tiene pruebas de las acusaciones

Correa, quien fundó el partido y estuvo en el poder entre 2007 y 2017, actualmente vive en Bélgica y tiene una condena de 8 años acusado de recibir sobornos para financiar las campañas entre 2012 y 2016, cargos que él niega. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)