Fiscalía española mantiene pedido de prisión para entrenador de Real Madrid por fraude fiscal

La Fiscalía mantuvo este jueves su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber ocultado parte de sus ingresos al fisco español, al término del juicio celebrado en un tribunal de Madrid.

El ministerio público -que en España suele hacer públicas sus peticiones antes de que arranque la vista oral y puede ratificarlas o modificarlas al final- pidió condenar al técnico italiano por haber defraudado más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo a Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).

"Entendemos que concurren los hechos de defraudación, ocultación y omisión", indicó el fiscal en sus conclusiones.

Ancelotti "alega una ignorancia a la que difícilmente puede acogerse", estimó.

Tras dos días de sesiones, el juicio quedó visto para sentencia este jueves.

En sus conclusiones, el abogado de Ancelotti, Carlos Zabala, aseguró, sin embargo, que Real Madrid se encontraba tras "el despropósito contractual" que generó los problemas de su cliente, al querer pagarle una parte de su salario a través de derechos de imagen para acceder a "una tributación más cómoda".

"El señor Ancelotti no tenía muy claro lo que estaba firmando", defendió Zabala, quien pidió la absolución de su cliente.

El letrado estimó igualmente que el caso podría haberse resuelto por la vía administrativa y acusó al fisco español de haber querido someter al técnico a un "escarnio público".

- "Lo tenían todos" -

Durante su declaración del miércoles, Ancelotti, de 65 años, aseguró que nunca pensó en cometer fraude.

El entrenador italiano pactó cobrar 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) netos por cuatro temporadas, de las que finalmente cumplió dos, y fue el club, sostuvo, quien le propuso cobrar el 15% en derechos de imagen.

"Cuando el Madrid me sugiere esto, yo pongo en contacto al Real Madrid con mi asesor inglés. Nunca entro en esto porque nunca había cobrado así", declaró.

"Nunca me he dado cuenta de que algo no era correcto", antes de 2018, cuando el ministerio público le abrió una investigación, agregó.

"Todos los jugadores lo tenían, Mourinho tenía esto", indicó sobre uno de sus predecesores en el banquillo de Real Madrid, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso tras declararse culpable de fraude fiscal en 2019.

Según la administración fiscal española, Ancelotti declaró sus ingresos como técnico de Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.

Los ingresos por derechos de imagen fueron, de acuerdo con el ministerio público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.

Para la Fiscalía, estas omisiones en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano "acudió a un 'complejo' y 'confuso' entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen".

- Messi, Cristiano, Shakira -

Ancelotti no es la primera estrella que tiene problemas con el fisco español, aunque ninguna tuvo que ir a la cárcel.

El futbolista argentino Lionel Messi, entonces astro de FC Barcelona, fue condenado en 2016 a 21 meses de cárcel y al pago de más de 5 millones de euros, pero no cumplió la pena debido a la legislación española que permite suspender condenas menores de dos años para primeros delitos.

En 2018, el portugués Cristiano Ronaldo, de Real Madrid, pagó una multa de 18,8 millones de euros y recibió una condena de dos años de prisión, que no cumplió al no tener antecedentes.

La cantante colombiana Shakira, exesposa del futbolista Gerard Piqué, también llegó a un acuerdo en noviembre de 2023 para evitar un juicio por fraude fiscal.

Finalmente, en un caso muy parecido al de Ancelotti, el exjugador del Real Madrid Xabi Alonso afrontó acusaciones de fraude fiscal por la cesión de sus derechos de imagen a una empresa radicada en el extranjero, pero fue absuelto.

al-rs/du/mb