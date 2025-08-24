Fiscalía especial surcoreana pide detener al ex primer ministro Han por crisis de la ley marcial

SEÚL, 24 ago (Reuters) - Los fiscales especiales de Corea del Sur que investigan la crisis de la ley marcial de diciembre presentaron una solicitud judicial para detener al ex primer ministro Han Duck-soo, informó el domingo un portavoz de la fiscalía.

Park Ji-young, portavoz de la fiscalía, declaró a la prensa que Han está acusado de instigar al expresidente Yoon Suk Yeol a declarar la ley marcial y de cometer perjurio.

Yoon ya se enfrenta a un juicio penal por cargos de insurrección. En abril, el líder conservador fue destituido por su fallido intento de imponer la ley marcial, que sumió al país en la confusión política.

Han, que fue primer ministro de Yoon, se convirtió en presidente en funciones tras la destitución del mandatario. Después renunció al cargo para presentarse a las elecciones presidenciales de junio, pero puso fin a su candidatura tras las desavenencias entre los conservadores.

Reuters no pudo contactar de inmediato con Han para recabar sus comentarios.

En las últimas semanas, los fiscales han interrogado a Han en relación con el caso de la ley marcial, pero no ha respondido a las preguntas de los periodistas.

(Reporte de Ju-min Park; editado en español por Carlos Serrano)