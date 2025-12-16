Fiscalía evalúa presentar cargos contra el hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

Por Jane Ross y Steve Gorman

LOS ÁNGELES, EEUU, 16 dic (Reuters) - La fiscalía de Los Ángeles sopesaba el martes posibles cargos penales contra el hijo del actor, director de Hollywood y activista político Rob Reiner y su esposa Michele, que aparecieron asesinados en su casa el fin de semana.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y encarcelado el domingo por la noche como sospechoso de los asesinatos de sus padres. El destacado abogado defensor de Los Ángeles Alan Jackson, que representa a Reiner, dijo que su cliente no comparecería ante el tribunal el martes, ya que aún no había recibido el alta médica para hacerlo.

"Con suerte, estará aquí mañana", dijo Jackson a las puertas del Centro de Justicia Penal Foltz, en el centro de Los Ángeles, donde normalmente se instruyen los cargos a los sospechosos.

El fiscal del condado de Los Ángeles tenía previsto celebrar una rueda de prensa a las 2100 GMT para ofrecer detalles sobre el caso. Los investigadores de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles presentaron sus conclusiones a los fiscales el martes, y estaban siendo revisadas, dijo la oficina del fiscal.

La policía y los fiscales han revelado pocos detalles sobre las circunstancias de los asesinatos, y los resultados de la autopsia aún no se han hecho públicos. Pero varios medios de comunicación, citando fuentes anónimas, han dicho que Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele, de 70, parecían haber sido apuñalados o acuchillados.

Los medios locales informaron de que Nick Reiner había sido visto discutiendo con sus padres el sábado por la noche en una fiesta organizada por el cómico Conan O'Brien.

Nick Reiner ha reconocido públicamente su adicción a las drogas y los períodos de vagancia cuando se negó a buscar tratamiento para el abuso de sustancias, diciendo que entró en rehabilitación por primera vez a los 15 años. Sus experiencias inspiraron la película "Being Charlie", coescrita por Reiner y su padre.

"Fue lo más personal en lo que he estado involucrado", dijo Rob Reiner al podcaster Marc Maron en 2016.

COMO ACTOR, ROB REINER FUE RECORDADO POR SU PAPEL EN LA COMEDIA DE TELEVISIÓN "ALL IN THE FAMILY".

Además, desarrolló una prolífica carrera cinematográfica en Hollywood, dirigiendo películas tan populares como "This Is Spinal Tap", "The Princess Bride", "When Harry Met Sally...", "Stand by Me", "A Few Good Men", "Misery" y "The American President".

Este año se estrenó una secuela del falso documental "This is Spinal Tap", 41 años después del original.

Su mujer, Michele, fue fotógrafa y captó la imagen de Donald Trump que aparece en la portada de su libro "Trump: The Art of the Deal".

Rob Reiner, natural de Nueva York e hijo del fallecido guionista de comedias y actor Carl Reiner, también era conocido por su activismo político y por ser simpatizante del Partido Demócrata.

(Reportaje de Jane Ross y Steve Gorman en Los Angeles; Reportaje adicional de Andrew Hay y Brad Brooks; Editado en español por Juana Casas)