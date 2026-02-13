Fiscalía francesa abre investigación sobre marcas de leche infantil por contaminación

PARÍS, 13 feb (Reuters) - La fiscalía de París dijo el viernes que ha abierto cinco investigaciones sobre marcas de leche distribuidas por Nestlé, Lactalis, Danone, Babybio y La Marque en menos tras la contaminación con la toxina cereulida detectada y la muerte de tres bebés, sin que se haya demostrado hasta ahora que el consumo del producto causara los fallecimientos.

La cereulida, que puede provocar náuseas y vómitos, se ha detectado en ingredientes procedentes de un proveedor chino de varios fabricantes de leche infantil, entre ellos Nestlé, Danone y Lactalis, lo que ha provocado retiradas de productos en docenas de países, incluida Francia, y ha suscitado la preocupación de los padres.

"La fiscalía de París decidió hacerse cargo del caso debido al gran número de denuncias presentadas en todo el país y a la naturaleza técnica de las investigaciones", afirmó en un comunicado.

También recibió una denuncia presentada por la asociación Foodwatch y denuncias de ocho personas cuyas familias informaron de vómitos después de que sus hijos consumieran leche infantil, según la fiscalía.

Las empresas mencionadas por la fiscalía no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios fuera del horario de oficina.

Las investigaciones continuaban por parte de los fiscales locales en las ciudades francesas de Angers, Burdeos y Blois sobre la muerte de tres bebés y si existe una relación causal con el consumo de leche infantil contaminada, añadió.

En una actualización realizada el miércoles, el Ministerio de Sanidad francés había afirmado que, hasta el momento, no se había establecido ninguna relación entre la leche retirada y las tres muertes. (Reporte de Sudip Kar-Gupta, Gianluca Lo Nostro, Jean-Stephane Brosse, Sybille de La Hamaide, Gus Trompiz y Alexander Marrow; edición de Louise Heavens y Diane Craft; edición en español de Raúl Cortés Fernández)