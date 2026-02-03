Fiscalía francesa pide inhabilitación de Le Pen; abre puerta a candidatura

PARÍS, 3 feb (Reuters) -

Los fiscales franceses solicitaron el martes la inhabilitación de la líder de ⁠extrema derecha Marine Le Pen ⁠para ocupar cargos públicos durante cinco años en su juicio de apelación por el uso indebido de fondos de la Unión Europea, pero afirmaron que esta ⁠medida no ‌debería ​aplicarse de forma inmediata.

Esto deja abierta la cuestión de la candidatura de Le Pen a las ​elecciones presidenciales de 2027 si el tribunal de apelación, cuando dicte su sentencia ‌en los próximos meses, sigue las peticiones de los ‌fiscales, aunque no tiene obligación de hacerlo.

La ​sentencia inicial, dictada en marzo, supuso un importante revés para Le Pen, ya que le prohibía presentarse a cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato.

En ese fallo, un tribunal dijo que Le Pen había estado "en el centro" de un plan para malversar más de 4 millones de euros de fondos de la UE y utilizarlos para pagar al personal del partido de extrema derecha en su país.

Los ⁠fiscales mantuvieron el martes que Le Pen era culpable e instaron al tribunal de apelación a dictar sentencia ​en consecuencia y a imponer una pena de cuatro años de cárcel, tres de los cuales serían en suspenso y uno se cumpliría en su domicilio con una tobillera electrónica.

El RN y otras figuras del partido también eran culpables de desviar fondos del Parlamento Europeo, según los fiscales.

"Ella firmó los contratos. No puede alegar que no lo sabía", dijo Thierry Ramonatxo, fiscal ⁠general de la fiscalía de París, ante el tribunal de apelación, refiriéndose a Le Pen. "Ella ​fue quien estableció las normas internamente".

Le Pen dijo ante el tribunal de apelación que no tenía la sensación de haber hecho nada malo.

Sin embargo, contrariamente a la sentencia inicial, los fiscales no solicitaron el martes ‍que se ejecutara ninguna sentencia de forma inmediata, antes de que se presentaran nuevos recursos.

Si el tribunal siguiera las recomendaciones de los fiscales y Le Pen recurriera ante la Corte Suprema francés, el Tribunal de Casación, podría decidir presentarse a las elecciones presidenciales.

El Tribunal de Casación ha dicho que intentará pronunciarse sobre cualquier recurso ​antes de las elecciones. Tal fallo podría suponer un riesgo político para Le Pen y su partido si se le dicta una sentencia condenatoria definitiva cerca de la votación, prevista para abril o mayo. (Información de Dominique Vidalon ‍y Elissa Darwish; escrito por Gianluca Lo Nostro; editado en español por Javier Leira)