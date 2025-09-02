Fiscalía francesa pide juicio por homicidio involuntario contra productor de TV por accidente de helicópteros en la Argentina en 2015

La fiscalía de París pidió que se enjuicie por homicidio involuntario al productor y el responsable de seguridad del rodaje del programa de supervivencia Dropped, diez años después del accidente de dos helicópteros cuando filmaban en Argentina y que dejó diez muertos, entre ellos reconocidos deportistas franceses.

La empresa Adventures Line Productions (ALP) y el responsable de seguridad "cometieron faltas que podrían comprometer su responsabilidad penal", precisó la fiscalía de París a AFP, al confirmar una información del diario Ouest-France.

La fiscalía resaltó que no se organizó ningún briefing "en presencia del segundo piloto (que llegó tarde al lugar) para asegurarse de que la maniobra en vuelo deseada por la producción con fines editoriales fuera perfectamente entendida por ambos pilotos".

Los organizadores de este programa formato "reality" tampoco se aseguraron del "cumplimiento de las normas aeronáuticas vigentes respecto a este tipo de maniobra en vuelo", continúa.

"Se ha solicitado un sobreseimiento a favor de las otras personas físicas imputadas en el caso", añadió.

Entre las 10 personas muertas figuraban la regatista Florence Arthaud, la nadadora Camille Muffat y el boxeador Alexis Vastine, los dos últimos campeones olímpicos. También fallecieron cinco miembros de la producción, franceses, y los dos pilotos argentinos.

El accidente ocurrió el 9 de marzo de 2015, no muy lejos de las cimas nevadas del Cerro General Manuel Belgrano (6250 m), cuando dos helicópteros despegaron de Villa Castelli, en la provincia argentina de La Rioja, para transportar a deportistas y al equipo técnico al lugar de la grabación.

Los candidatos de Dropped, programa que se emitiría en TF1, iban a ser dejados en zonas aisladas y luego tenían 72 horas para regresar a la civilización.

Al inicio del vuelo, ambos helicópteros chocaron y se estrellaron cuando volaban a baja altitud y cerca para que el camarógrafo de uno de los aparatos pudiera filmar al otro que transportaba a los protagonistas de la aventura.

