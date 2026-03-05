Fiscalía investiga a empresa por contaminación tras deflagración de gas en Perú

La fiscalía peruana inició el miércoles una investigación a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra la salud, tras una fuga de gas seguida de una deflagración en un ducto del principal yacimiento del país.

El ministerio de Salud informó que 35 indígenas amazónicos de la comunidad Alto Saringabeni, cercana al lugar del incidente, sufrieron "síntomas respiratorios y oculares leves".

El accidente ocurrió el domingo en una remota estación en la selva de la región Cusco (sureste) y obligó a paralizar el transporte del combustible proveniente del yacimiento de Camisea por razones de seguridad.

La fuga obligó al gobierno a declarar el lunes el suministro de gas natural en emergencia, luego de que la empresa anunció restricciones en el abastecimiento para el mercado interno hasta el 14 de marzo.

El Ministerio Público señaló en un comunicado que abrió la investigación a TGP "por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo" como consecuencia del escape de gas.

La misión de la Fiscalía es "esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales", agregó.

Cuando se produjo el percance, la empresa minimizó el daño en humanos. Señaló que la población nativa vivía a una decena de kilómetros del lugar donde falló el ducto.

"Esta tubería ha tenido un problema muy serio", dijo éste miércoles el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, en conferencia de prensa.

Como parte de la emergencia, el gobierno activó "un mecanismo de racionamiento" para la asignación de gas natural a hogares, comercios, servicios básicos y vehículos de transporte público masivo, que afecta principalmente a Lima.

Según el gobierno, unos 2 millones de hogares reciben gas natural en la capital peruana, alrededor de una sexta parte de los hogares del país.

Aparte de abastecer a su mercado interno, Perú también exporta gas natural a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.